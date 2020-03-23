"Что за цирк?": Бородина высмеяла свадьбу Венцеслава из "Дома-2"

20 марта звезда "Дома-2" Венцеслав Венгржановский сыграл свадьбу со своей возлюбленной – Дарьей Некрасовой. Церемония бракосочетания прошла в Таганском ЗАГСе столицы. После этого они поехали отмечать событие, но прилично посидеть не получилось.
В какой-то момент в помещении появился шоумен Дмитрий Торин, который спровоцировал скандал. Блогер удивился смелости супругов устроить празднование во время пандемии коронавируса. Мужчина считает, что лучше было бы сидеть на карантине.
Затем в зал ворвалась подруга молодоженов Валерия и заявила, что ждет ребенка от Венцеслава. В качестве доказательства девушка показала положительный тест на беременность. Новоиспеченная супруга Венгржановского в слезах удалилась. Валерии вызвали скорую помощь, потому что у нее началась паническая атака.
Запечатлеть происходящее удалось журналистам, которые присутствовали на праздновании. В Сети тут же появились скандальные видео. Их успела посмотреть и ведущая "Дома-2" Ксения Бородина. Звезда не смогла не поделиться кадрами с подписчиками своего инстаграм-аккаунта.
"Я такого давно не видела! Венчик, это что за цирк? Кто режиссер этого ***?" – написала Бородина в "Сторис".
Собравшихся на банкете Ксения в шутку назвала бомондом. Она не поняла, зачем Венцеслав позвал "на это шоу" родителей.
Подписчики поинтересовались у телезвезды, не думает ли Венцеслав возвращаться в "Дом-2". Бородина ответила отрицательно, отметив, что у этого экс-участника проекта "вся жизнь такая".
Напомним, что для Венгржановского это второй брак. Ранее он был женат на бывшей участнице реалити-шоу "Дом-2" Екатерине Токаревой. Они развелись через полгода из-за регулярных ссор.
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