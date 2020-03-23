"Мне нужно думать только о себе!": Самойлова высказалась после скандала с мужем

Чтобы окончательно не пасть духом, светская львица делится переживаниями с фолловерами. Накануне она опубликовала очередной пост в своем "Инстаграм"-аккаунте.
Самойлова сообщила, что они с детьми наконец попали домой. Оксана призналась, что представляла этот момент иначе, но, тем не менее, сейчас ей остается только привыкать к новой реальности.
"Сейчас мне нужно думать только о себе и о детях, постараться жить привычной для себя и малышей жизнью и быть прежней веселой мамой", – отметила жена рэпера.
Супруга музыканта отметила, что наследники не должна страдать от поступков родителей. Ведь кто-кто, а они-то уж точно ни в чем не виноваты.
В конце Оксана добавила, что сейчас им предстоит самоизолироваться на две недели на домашний карантин. Впрочем это необходимо делать всем, кто вернулся из-за границы.
Тем временем, поклонники Самойловой всеми силами стараются ее поддержать. Они называют ее замечательной мамой и желают счастья. "Держитесь, все непременно наладится", – пообещала фолловер.
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