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"Может, уже чем-то другим удивлять?": надоевшую наготой Толкалину ткнули в очевидное

Фото: tolkalinaliuba / Instagram
42-летняя актриса снова решила порадовать публику обнаженными снимками. Однако поклонники видели уже все.
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Любовь Толкалина всячески подчеркивает свою сексуальность и не боится ее демонстрировать большой аудитории. Кажется, что поклонники видели оголенной практически любую часть ее тела. Недавно она публиковала снимки, где показала открытые живот и грудь. За излишнюю откровенность администрация "Инстаграм" удалила фотографии Толкалиной. Актрисе пришлось выложить более приличные кадры.

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Любовь Николаевна Толкалина

Любовь Николаевна Толкалина актриса

На этот раз знаменитость нашла новый способ сверкнуть своей наготой. Она показала своим подписчикам снимок, где видны ее ягодицы из-за поднятого подола платья. При этом под снимком Любовь сочла уместным поздравить поклонников с днем весеннего равноденствия. Конечно, Толкалиной удалось собрать более чем достаточное количество восторженных комментариев, однако некоторые обвинили актрису в чрезмерной откровенности. Они предположили, что знаменитости просто не хватает на другое фантазии.

"Любушка, Вы прелесть, но почему почти всегда голенькая? Может, уже чем-то другим удивлять? Я уверена, что у вас зарыты неисчерпаемые грани чего-то другого!", – написала одна из фолловеров.

Возможно, актриса обратила внимание на критику, или же сама решила разнообразить свой контент. Так или иначе, сразу после этого снимка Толкалина опубликовала 27 видеороликов, где декламирует стихотворения различных авторов. Такие публикации вполне устроили подписчиков. Они поблагодарили актрису за "поэтический вернисаж".

Автор: 22 марта 2020, 08:13

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