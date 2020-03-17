"Я побоялась за сердце": Толкалина узнала о требующем операции недуге

Артистка часто эпатирует публику внезапными признаниями. Например, недавно выяснилось, что женщина повторно вышла замуж, только "забыла" об этом рассказать.
Однако новое заявление шокировало еще больше. Оказалось, у Любови Толкалиной есть лишние ребра. Такое встречается в среднем у 10% людей на планете. Обычно так называемые шейные ребра связаны с седьмым или шестым позвонком.
О нестандартном строении тела девушка узнала еще во время учебы в институте. Как отметила звезда, подобное нарушение провоцирует невралгию, а именно головные боли, шум в ушах, головокружение и проблемы со сном. Любовь Толкалина предпочла йогу фитнесу, чтобы облегчить нагрузку на скелет и минимизировать последствия недуга. "Мне говорили, что можно оперировать, но я побоялась за сердце", – цитирует актрису издание StarHit.
Несмотря на врожденную аномалию, она живет полноценной жизнью. Женщина обожает демонстрировать свое обнаженное тело. Толкалина периодически радует подписчиков инстаграм-аккаунта соблазнительными позами в откровенных одеждах.
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