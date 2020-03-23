"Жуткая графомания": Галкин уличил Рудковскую в незнании Пушкина

Рудковская вернулась из Парижа в начале марта и сразу отправилась на карантин, надеясь, что дома она больше двух недель не просидит. Когда стало известно о пандемии коронавируса, Яна решила задержаться и продолжила выкладывать фотографии своих завтраков.
23 марта продюсер решила сделать необычную публикацию. К снимку с цветами и едой Рудковская добавила строки на злобу дня. Мол, все утрясется, пройдет. В конце знаменитость указала, что автором стихотворения является Александр Пушкин.
В комментариях отметился Максим Галкин. Он не признал великого поэта после прочтения стихотворения. Юморист уличил продюсера в невежестве, предположив, что строки могут принадлежать "стихоплетам, набросавшим кучу штампов". Кроме того, Галкин поставил диагноз неизвестному автору – "жуткая графомания".
Многие подписчики Яны согласились с Максимом. Они отметили, что информации о причастности Пушкина к этому стихотворению в интернете нет. Рудковская не стала реагировать на замечание.
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