Пугачева в пижаме отказалась поддержать выпивающих Галкина и Ивлееву

Пугачева и Галкин прячутся от коронавируса в роскошном замке в подмосковной деревне Грязь. С внешним миром звезды общаются исключительно через Интернет.
Так, например, накануне Максим Галкин связался с блогером Настей Ивлевой и устроил с ней совместный прямой эфир. Девушка рассказала юмористу, как защищается от коварной заразы – она пьет обычное красное вино. Дескать, обеззараживает полость рта и делает домашний карантин не таким унылым.
Дома у Максима Галкина как раз оказалась бутылочка виноградного напитка. Он предложил Алле Пугачевой распить его вместе. Примадонна кокетливо отказалась. По словам артистки, она исключила из жизни алкоголь, мол, таким образом она сохраняет красоту. Между тем Максим выпить не отказался.
Ивлеева отметила, что Пугачева выглядит отлично. Примадонне, по словам блогера, очень к лицу пижама, в которой та появилась в кадре. Алла Борисовна смущенно добавила, что оставаться молодой ей помогает любовь супруга.
Попали в прямой эфир и двойняшки Лиза и Гарри. Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина поздоровались со всеми до отхода ко сну.
Добавим, что Настя Ивлеева сдружилась со знаменитой четой в
2019-м, во время работы над новогодним проектом. Съемки тогда велись прямо в
доме Пугачевой и Галкина.
Популярные темы форума
Что хорошего принес русский мир в донецк?
Жёны брошенки богатых мужчин.
А вы уже сходили в ашан?
Хочу найти мужика
Коронaвирус - это миф?
Билл Гейтс пророк или что-то знал заранее?
Закрыли границу с Белорусией
Как провериться на корону и что делать. См. Вн.
Что мне делать?
Куда бы вы сейчас поехали?