"Я жалею": Милявская призналась в наркозависимости

В своем инстаграм-аккаунте Настя Ивлеева провела прямой эфир со звездой. В нем Лолита Милявская рассказала о тяжелой зависимости. Это произошло в трудный период ее жизни – тогда звезде было 40 лет.
Артистка не скрывает, что употребляла тяжелые наркотики. К счастью, этот печальный опыт позади. Отказаться от пагубной страсти она смогла только благодаря силе воли.
"Это единственное, о чем я жалею", – заявила исполнительница. Она призналась, что "слезла" с наркотиков потому, что поняла: еще немного, и она умрет. По словам Лолиты Милявской, это то, чего бы она никогда не стала делать, если бы раньше знала о последствиях.
Теперь Лолита Милявская ведет здоровый образ жизни. Прошлые ошибки стали для нее серьезным уроком. После расставания с мужем Дмитрием Ивановым певица отказалась от вредных привычек и заметно похудела.
Известно, что у Лолиты Милявской уже есть новый ухажер. Артистка не исключает, что в будущем еще раз может выйти замуж. Напомним, с супругом певица рассталась после громкого скандала. По слухам, мужчина изменял знаменитости.
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