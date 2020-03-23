"Я жалею": Милявская призналась в наркозависимости

Лолита Милявская пооткровенничала с телеведущей и блогером Настей Ивлеевой. Певица призналась, что всерьез испугалась за свою жизнь и здоровье.

В своем инстаграм-аккаунте Настя Ивлеева провела прямой эфир со звездой. В нем Лолита Милявская рассказала о тяжелой зависимости. Это произошло в трудный период ее жизни – тогда звезде было 40 лет.

Артистка не скрывает, что употребляла тяжелые наркотики. К счастью, этот печальный опыт позади. Отказаться от пагубной страсти она смогла только благодаря силе воли.

"Это единственное, о чем я жалею", – заявила исполнительница. Она призналась, что "слезла" с наркотиков потому, что поняла: еще немного, и она умрет. По словам Лолиты Милявской, это то, чего бы она никогда не стала делать, если бы раньше знала о последствиях.

Теперь Лолита Милявская ведет здоровый образ жизни. Прошлые ошибки стали для нее серьезным уроком. После расставания с мужем Дмитрием Ивановым певица отказалась от вредных привычек и заметно похудела.

Известно, что у Лолиты Милявской уже есть новый ухажер. Артистка не исключает, что в будущем еще раз может выйти замуж. Напомним, с супругом певица рассталась после громкого скандала. По слухам, мужчина изменял знаменитости.