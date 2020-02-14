Откачивали помощники: у Лолиты случился приступ во время концерта

В пятницу, 14 февраля, исполнительница приняла участие в концерте МУЗ-ТВ, посвященном Дню святого Валентина. После выступления на сцене Лолита Милявская вышла к журналистам, чтобы ответить на интересующие их вопросы.
Один из корреспондентов поинтересовался, действительно ли бывший муж Дмитрий Иванов давал ей опасные лекарства. "Я не готова говорить о разводе и уголовных делах на концерте. Мы с моим адвокатом сейчас готовим официальное заявление, скоро вы все узнаете", – заявила певица.
Внезапно она оборвала интервью и начала громко кашлять перед камерами. Артистка объяснила приступ аллергией на химический дым на сцене и попросила принести ей воды. Однако, сделав глоток, Лолита Милявская почувствовала себя хуже.
Певица отошла от журналистов и встала возле лестницы артистического фойе. Знаменитость едва не упала на ступеньки, но, к счастью, рядом с ней были помощники, которые вовремя подхватили ее и помогли подняться, сообщает "Комсомольская правда".
Несколько минут они опаивали артистку водой и спасали от навязчивой прессы, после чего помогли дойти до гримерки. Через некоторое время представители Лолиты Милявской вновь вышли к прессе. "У нас есть таблетки от аллергии", – заверили они.
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