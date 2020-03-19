"Подмывайтесь чаще и получайте удовольствие": Лолита спасает интимные зоны от коронавируса

10 апреля в концертном зале "Крокус Сити Холл" должен был состояться традиционный сольный концерт Лолиты. Но из-за эпидемии коронавируса власти Москвы запретили массовые собрания в помещениях численностью более 50 человек. Причем ограничения действуют именно до 10 апреля. О настроении и планах в этой связи корреспондент "Дни.ру" поговорил с самой эпатажной российской исполнительницей.



"Я хотела бы всем напомнить, что в мире все время, во все века, происходят какие-то катаклизмы, – вздыхает Лолита. – И справиться с ними в состоянии лишь абсолютно нормальная психика. Главное – не поддаваться панике. Что бы ни случилось, паника – худший советник. Поэтому в своей семье, на своей лестничной клетке, среди своих подписчиков я пресекаю любые панические настроения и считаю, что самое важное – сохранять улыбку на лице. Другого лекарства на сегодняшний день нет. К тем, кто много улыбается, никакая зараза не пристает. Человечество пережило Хиросиму и Нагасаки, пережило болезни, от которых вымирала половина Европы, а сейчас этого не предвидится!".

В этой связи мудрая певица дает всем совет: "Не надо набирать много продуктов – их хватит на всех. Затовариваться крупами и заводить дома моль, если у вас небольшая семья, совершенно не стоит. Хотя я сама кое-что купила – два килограмма риса и два килограмма гречки. И то, для меня это много, ведь я большую часть времени провожу на гастролях".

Правда, что с концертами будет дальше, артистка понятия не имеет. "До сих пор не знаю, состоится ли последняя часть моего тура, которая запланирована на Дальнем Востоке, – пояснила звезда. – За месяц не было билетов и даже приставные стулья расписали все. Если же перенесут эти концерты, то на май. Не знаю и судьбу сольника в "Крокусе". Но я решила обойтись без паники – все это время я работаю, что-то придумываю, решила провести больше времени в студии, еще усерднее ищу новый песенный материал."

Мама артистки Алла Дмитриевна и дочь Ева живут в Киеве, а Украина одной из первых в Европе перекрыла границы. "У Евы, как и у всех студентов, закрылся институт, – сообщила Милявская. – Что же касается мамы, то я категорически против ее появления на улице – пусть воздухом дышит на балконе. Просто ей 77 лет, а это люди из зоны риска, у которых ослаблен в силу возраста иммунитет. Пичкаю ее всяческими витаминами, контролируя прием, насколько это возможно, по телефону".

Нашла в этой неприятной ситуации певица и положительные стороны. "Наконец-то многие начнут соблюдать элементарные правила гигиены, которым всех учили с детства, но которые люди ввиду стремительного ритма жизни часто забывали. Например, лишний раз помыть руки. Кстати, гнаться за туалетной бумагой тоже не стоит – вспомните опыт мусульманских стран, которые используют гигиенические души для подмывания. Они там есть повсюду – от аэропортов до гостиниц. Так что и всем советую присоединить их к унитазу и получать удовольствие, к тому же, это гораздо здоровее и чище для интимных зон".