"Это наказание": знаменитая провидица указала сроки расправы с коронавирусом

"Я решила взглянуть на ситуацию с точки зрения китайской метафизики и обнаружила, что паника сегодняшнего дня по поводу коронавируса спровоцирована сочетанием Крыса – Кролик! Эти животные в астрологии всегда приносят панику, раздражительность, смятение. А на дворе как раз стоит год Крысы, а март – месяц Кролика", – полагает специалист.
"С помощью Ицзин – древней китайской предсказательной практики – я сделала прогноз и полагаю, что болезнь поддерживает энергия времени, а не люди, которые стали ее разносчиками. Это значит, что благодаря мерам борьбы с распространением эпидемии вирус уже удалось остановить. Теперь вопрос за тем, чтобы он задохнулся сам", – уверена Чадрон.
"По моему прогнозу, болезнь будет сильна еще примерно 14 дней, – полагает гадалка. – Однако она не будет такой "злобной", как до настоящего времени, а в апреле начнет сходить на нет. То есть случаев заражения будет все меньше, а выздоровевших – все больше. Думаю, перелом станет заметен после 4 апреля – именно тогда закончится месяц Кролика, и наказание уйдет".
Магия, звезды и кофейная гуща – это всегда интересно. Однако в данном случае лучше ориентироваться на авторитетное мнение Всемирной организации здравоохранения, которая пока очень сдержанна в прогнозах. Впрочем, то обстоятельство, что в Китае, откуда пошла зараза по миру, не фиксируется новых случаев заболевания коронавирусом, вселяет сдержанный оптимизм.
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