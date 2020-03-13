Билан забрал ребенка у страдающей от коронавируса Рудковской

На прошлой неделе Яне Рудковской пришлось уйти на карантин после поездки в Париж, охваченный эпидемией коронавируса. Продюсер испытывает неудобства, в частности не может водить ребенка на мероприятия.
Семилетний Саша, более известный как Гном Гномыч, должен был появиться на премьере мультфильма "Тролли. Мировой тур". Однако мать не может выйти из дома, а отец Евгений Плющенко находится на соревнованиях в Твери.
На выручку пришел Дима Билан. Он является крестным отцом Саши, поэтому было решено, что на красной дорожке Гном Гномыч появится с ним.
На мероприятие мальчик пришел с пластмассовым оружием "против коронавируса". Саша охотно раздавал интервью, общался с журналистами, фотографировался, а потом отправился смотреть мультипликационный фильм с крестным. Это первый выход юного фигуриста в свет без родителей.
Недавно Яна Рудковская публиковала видео домашних тренировок сына. Евгений Плющенко занимался с Сашей так, что тот кричал от боли.
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