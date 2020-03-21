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Дети отказались пускать Утяшеву домой

Ляйсан Утяшева. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Ляйсан Утяшева оказалась к забавной ситуации. Ее супруг Павел Воля с наследниками решили обезопасить себя из-за коронавируса и установили строгие правила прохода домой.
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Гимнастка с семьей, как и многие россияне, находится на домашнем карантине. Но Ляйсан Утяшевой, судя по всему, пришлось куда-то выйти из квартиры.

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 Павел Алексеевич Воля

Павел Алексеевич Воля артист разговорного жанра, телеведущий, киноактер, участник телепроекта Comedy Club

Вернувшись, знаменитость обнаружила дома сюрприз: закрытую дверь и объявления о невозможности проникнуть домой. "Вход только с чистыми зубами! Помой руки! Закрыта!", – написали дети. Такой ответственный подход к собственному здоровью насмешил и умилил телеведущую. Забавной новостью звезда поделилась в "Инстаграм"

Отметим, что во время вынужденной самоизоляции Ляйсан Утяшева с семьей не скучают. Они устраивают интересные игры. Так, шоумен Павел Воля с сыном и дочерью пародировали песню Little Big. 

Как писали "Дни.ру", ранее Ляйсан Утяшева призвала россиян не паниковать из-за пандемии коронавируса и посвятить время себе. Гимнастка считает, что карантин – хороший повод для самореализации и возможности провести время с близкими людьми.

Автор: 21 марта 2020, 20:16
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