Дети отказались пускать Утяшеву домой

Гимнастка с семьей, как и многие россияне, находится на домашнем карантине. Но Ляйсан Утяшевой, судя по всему, пришлось куда-то выйти из квартиры.
Вернувшись, знаменитость обнаружила дома сюрприз: закрытую дверь и объявления о невозможности проникнуть домой. "Вход только с чистыми зубами! Помой руки! Закрыта!", – написали дети. Такой ответственный подход к собственному здоровью насмешил и умилил телеведущую. Забавной новостью звезда поделилась в "Инстаграм"
Отметим, что во время вынужденной самоизоляции Ляйсан Утяшева с семьей не скучают. Они устраивают интересные игры. Так, шоумен Павел Воля с сыном и дочерью пародировали песню Little Big.
Как писали "Дни.ру", ранее Ляйсан Утяшева призвала россиян не паниковать из-за пандемии коронавируса и посвятить время себе. Гимнастка считает, что карантин – хороший повод для самореализации и возможности провести время с близкими людьми.
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