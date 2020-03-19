Отрастут к концу эпидемии: Ургант тонко высмеял сбрившего брови Джигана

Иван Ургант нередко высмеивает звезд российского шоу-бизнеса в своем вечернем шоу. На этот раз мишенью для шуток стал недавно оскандалившийся рэпер Джиган.

Все началось с того, что телеведущий начал давать рекомендации относительно коронавируса. Точнее, чем заняться во время пребывания на карантине.

Ургант посоветовал зрителям поболтать по телефону с родителями и научить их пользоваться WhatsApp. Также Иван отметил, что теперь граждане точно смогут читать сообщения от МЧС о плохой погоде, ведь обычно многим не до этого.

Шоумен порекомендовал очистить велотренажер от зимней одежды и положить на него весеннюю. А еще карантин, по мнению Урганта, самое подходящее время для того, чтобы очистить квартиру от хлама и пригласить в гости старых друзей.

Самым забавным стало предложение Ивана о наблюдении за ростом бровей. На это его вдохновил поступок рэпера Джигана, который сбрил всю растительность на лице, когда очутился в элитной клинике Seaside Palm Beach. Она представляет собой реабилитационный центр для зависимых от алкоголя и наркотиков. К слову, там музыкант пробыл полторы недели.