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Отрастут к концу эпидемии: Ургант тонко высмеял сбрившего брови Джигана

Иван Ургант. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Иван Ургант нередко высмеивает звезд российского шоу-бизнеса в своем вечернем шоу. На этот раз мишенью для шуток стал недавно оскандалившийся рэпер Джиган.
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Все началось с того, что телеведущий начал давать рекомендации относительно коронавируса. Точнее, чем заняться во время пребывания на карантине.

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Иван Андреевич Ургант

Иван Андреевич Ургант телеведущий, актер, музыкант

Ургант посоветовал зрителям поболтать по телефону с родителями и научить их пользоваться WhatsApp. Также Иван отметил, что теперь граждане точно смогут читать сообщения от МЧС о плохой погоде, ведь обычно многим не до этого.

Шоумен порекомендовал очистить велотренажер от зимней одежды и положить на него весеннюю. А еще карантин, по мнению Урганта, самое подходящее время для того, чтобы очистить квартиру от хлама и пригласить в гости старых друзей. 

Самым забавным стало предложение Ивана о наблюдении за ростом бровей. На это его вдохновил поступок рэпера Джигана, который сбрил всю растительность на лице, когда очутился в элитной клинике Seaside Palm Beach. Она представляет собой реабилитационный центр для зависимых от алкоголя и наркотиков. К слову, там музыкант пробыл полторы недели. 

19 марта 2020, 12:36
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