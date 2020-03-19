Отрастут к концу эпидемии: Ургант тонко высмеял сбрившего брови Джигана

Все началось с того, что телеведущий начал давать рекомендации относительно коронавируса. Точнее, чем заняться во время пребывания на карантине.
Ургант посоветовал зрителям поболтать по телефону с родителями и научить их пользоваться WhatsApp. Также Иван отметил, что теперь граждане точно смогут читать сообщения от МЧС о плохой погоде, ведь обычно многим не до этого.
Шоумен порекомендовал очистить велотренажер от зимней одежды и положить на него весеннюю. А еще карантин, по мнению Урганта, самое подходящее время для того, чтобы очистить квартиру от хлама и пригласить в гости старых друзей.
Самым забавным стало предложение Ивана о наблюдении за ростом бровей. На это его вдохновил поступок рэпера Джигана, который сбрил всю растительность на лице, когда очутился в элитной клинике Seaside Palm Beach. Она представляет собой реабилитационный центр для зависимых от алкоголя и наркотиков. К слову, там музыкант пробыл полторы недели.
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