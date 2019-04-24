Кудрявцеву втянули в мерзкий скандал с шантажом и продажной любовью

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Невосполнимая потеря: Филипп Киркоров остался без отца
"Как из помойки!": взбешенная Пугачева плюнула в бессовестную Кудрявцеву
Что сказала Началова перед смертью в реанимации
Народ возмущен выходкой Волочковой на юбилее Пугачевой
Раскрыта главная тайна союза Пугачевой и Галкина
партнеры
Среда 24 апреля
Лента новостей
12:13
Порошенко нашел способ отомстить Зеленскому после позорного провала
12:09
В Подмосковье произошла массовая авария
11:53
Назван главный продукт для похудения
11:46
Приехавший в Россию Ким Чен Ын попал в нелепую ситуацию
11:04
Легендарный "Дозор" Лукьяненко покажут в Москве в формате магического шоу
10:53
"Это опасно": Сотникова изменилась до неузнаваемости
10:47
В Москве машина протаранила остановку
10:20
Легкомоторный самолет рухнул после взлета (видео)
09:50
63-летний миллиардер-тихоня "зажег" на танцполе с пятью красотками (видео)
09:14
В Москве из храма похитили икону
09:03
В Башкирии водитель сбил велосипедиста
08:37
Максакова развалила дело об убийстве Вороненкова
08:37
Юлящий Лукашенко оставил Украину без бензина
08:36
Ксения Собчак вернулась в "Дом-2"
08:16
Трагическая смерть больно ударила по Киркорову
07:36
В Подмосковье спасатели справились с пожаром на мусорном полигоне
07:01
"Ноги-палочки": звезду Comedy Woman разнесли за худобу
05:04
Спас от голодной смерти: Зверев рассказал о добром поступке
03:01
Оголившаяся Дайнеко лишила поклонников покоя (фото)
01:04
Здоровье беременной Маркл вызвало беспокойство
23:00
Порошенко с подельниками грозит уголовное дело
22:28
Участники публичных слушаний обсудили проекты кварталов реновации
21:59
В метро Москвы произошел сбой
21:45
"Всю жизнь буду благодарить": Дакота публично обласкала мужа-изменщика
21:09
Стала известна причина внезапного развода звезды "Дома-2"
20:25
Одинокая Самбурская пожаловалась на лишний вес
19:45
Юмориста Дроботенко объявили пропавшим
19:37
Дело бизнесмена Амита Шривастава шокировало общественность
19:09
Перед смертью Ирина Цывина светилась от счастья
18:59
Медведев поддержал идею Турчака о помощи пострадавшим в Забайкалье
18:22
Кислое и мягкое в эпоху "цифры"
18:18
85-летний Познер поддел юбиляршу Пугачеву
17:39
Московские рестораторы завлекают посетителей эротикой
17:32
Удаление груди стало новым трендом
17:29
Подробности страшного ДТП с певицей МакSим
17:13
Володин назвал национальные проекты приоритетным вопросом
16:56
Певица Зара молит о помощи
16:32
Кержаков и Тюльпанова развелись
16:20
У побитого Порошенко отбирают самое дорогое
16:12
Лазарев раскрыл тайну второго попадания на "Евровидение"
15:47
Знала заранее: помощница о дате смерти Юлии Началовой
15:40
"Восковое чудище": Варум пришла в шок от своего лица
15:06
Взбешенный Овечкин побил соперника клюшкой (видео)
15:05
Анна Семенович выставила напоказ большой живот
14:47
"Бесчувственные стервы": Разин вычислил осквернителей могилы Осина
14:46
Журнал "Главбух" представил фильм о главных бухгалтерах
14:41
Опубликован график отключения горячей воды в Москве
14:38
Взрывы на Шри-Ланке взяло на себя "ИГ"
14:30
Эксперты оценили безопасность Рунета
14:18
Состояние больного раком ведущего Беляева ухудшилось
14:03
"Высоченная температура": жена Гармаша рассказала о болезни мужа
13:55
Травмированная звезда "Уральских пельменей" сплясала на костылях
13:27
Харламов ответил Витасу после обнародования видео с мужским органом
13:17
Россия в огне: опубликовано видео страшных пожаров
13:15
Пьянице Порошенко вонзили нож в спину
13:04
Шепелев представил новую пассию
13:04
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 23 апреля 2019 года
12:53
"Намозоливший глаза Максим": Садальский разнес Галкина за бездарность
12:34
Российские яйца проверили на прочность
12:30
Партпроект "Единой России" благоустроит 15 тысяч объектов по всей стране
12:28
"Она плоха": сообщили о состоянии Пугачевой после юбилея
12:21
Цымбалюк-Романовскую с любовником благословили прямо под окнами Путина
12:19
В Новосибирске женщина отхлестала полицейского пакетом с воблой
11:56
Ведущая Маша Малиновская перестала быть похожей на себя
11:52
Известная певица ужаснула изможденным видом после психушки
11:51
В Подмосковье мигранты избили и ограбили женщину
11:42
В "Единой России" объявили о запуске сайта "Диктанта Победы"
11:40
Билану с Басковым врезали за обращение к Зеленскому
11:33
Названа неожиданная причина отказа родственников от поминок по Началовой
11:18
Звезда реалити-шоу раскрыла секрет преображения после родов
11:12
Певица МакSим разбилась в автокатастрофе
11:05
Актер из "Гарри Поттера" тайно женился
10:49
Жуткие кадры падения мотоциклиста с 15-метровой скалы
10:47
Великий герцог Люксембурга скончался в возрасте 98 лет
10:47
Новое заявление первого мужа Началовой: Все демоны вылезли наружу
10:39
В Прикамье ребенок нашел труп на пляже
10:33
Робкую Глюк'оZу попросили раздеться полностью
10:23
Раскрыта смертельная опасность отказа от завтрака
09:49
Кожевникова отказалась от еды после скандала с Собчак
09:46
Лолита помечтала о "пироге" Зеленского
09:35
В Ростове-на-Дону в больнице произошел пожар
09:17
Ольгу Бузову спасают австрийские медики
09:06
"На паузе": рыжий из "Иванушек" подтвердил слухи о разладе в семье
08:58
Москвичей предупредили о мощном шторме в мае
08:46
"Сошел с ума?": жена Зеленского отреагировала на его президентство
08:42
В Уфе в ДТП с легковушкой пострадал мотоциклист
08:35
Тарасова взорвалась из-за стриптиза Медведевой
08:18
Оскароносный продюсер скончался после тяжелой болезни
07:04
Пугачева готовит побег после юбилея
05:02
Сексуальный Зеленский возбудил украинцев
03:01
Порошенко советуют покаяться перед Кадыровым
01:02
Миддлтон влепила хлесткую пощечину Маркл
23:05
"Меня просто трясло": больная Пугачева покрылась потом
22:00
Кот в мешке: чего России ждать от Зеленского
21:51
"Банан я съел, Володю не опустил": Пригожина разнесли за выбор "Глубокой глотки"
21:22
"ЯМЭФ несет миру правду о Крыме": итоги V юбилейного Ялтинского международного экономического форума
21:11
Пугачевой дали шанс стать первой леди
20:39
"Хотите опробовать матрас?" – Чехова вспомнила о связи с Зеленским
19:56
Могилу Осина цинично осквернили вандалы
19:28
"Обещал жениться": родившая любовница требует три миллиона от звезды "Кадетства"
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Отдых на яхте стал дешевле каникул в отеле
В умирающей безумной старушке не сразу признали Веру Алентову
Издевательства над Волочковой: как готовился юбилейный концерт Пугачевой
Триумф Зеленского довел Билана и Баскова до экстаза
В Москве из-за серьезной аварии затруднено движение
Итальянец пытался перепрыгнуть разводящийся мост в Петербурге (видео)
Шоу-бизнес

Кудрявцеву втянули в мерзкий скандал с шантажом и продажной любовью

Лера Кудрявцева. Фото: www.globallookpress.com
Инцидент с Аллой Пугачевой и Лерой Кудрявцевой получил неожиданное продолжение. В ситуацию вмешался лидер группы "Ласковый май" Андрей Разин, сообщивший сенсационные данные о популярной ведущей.
прочитано 590 раз

Андрей Разин написал разоблачительный пост о Лере Кудрявцевой, который, однако, вскоре удалил. Вот только некоторые СМИ успели сохранить копию у себя. Так, издание "7 Дней" опубликовало слова Андрея Разина о Лере Кудрявцевой.

ПО ТЕМЕ

"Довели!": Пугачева эмоционально отреагировала на поздравления детей и мужа

"Кажется, снова животик?": Кудрявцеву заподозрили в беременности

 Валерия Львовна Кудрявцева

Валерия Львовна Кудрявцева телеведущая

Лидер группы "Ласковый май" дал понять, что ныне известная телеведущая начинала свою карьеру в качестве женщины легкого поведения. Будто бы во время гастролей Андрей Разин и прочие участники команды вызвали к себе в гостиницу девушек развлечься. Среди них оказалась якобы и Лера Кудрявцева.

"Это проститутка, которую наш барабанщик снял на одну ночь, который с ней переспал и она потом уехала за ним, и сказала, что, якобы, она от него беременна, шантажировала его", – цитирует Андрея Разина журнал. Интересно, что пока сама Лера Кудрявцева пока никак не отреагировала на слова артиста. А вот ее многочисленные поклонники негодуют и требуют публичных извинений за оскорбления.

Говорят, таким образом Андрей Разин защитил Аллу Пугачеву, которая крайне негативно отреагировала на выход нового выпуска шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион", посвященного юбилею Примадонны. В студии появились первый муж артистки Миколас Орбакас, ее экс-любовник Сергей Челобанов, бывшая сватья Елена Маликова и другие.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Секрет на миллион (@secretnamillion_ntv)

Однако Примадонне не понравилось, что в передаче обсуждались детали ее личной жизни. "Выскакивает красивая ведущая и как будто в помойке копается!" – пожаловалась артистка. Леры Кудрявцева быстро ответила Алле Пугачевой. Она расстроилась, что артистке не понравилась передача.

"Одного мы в ней не делали точно – не оскорбляли и не унижали. Поэтому, не скрою, меня немного расстроили слова Аллы Борисовны, которую я бесконечно уважаю и люблю с детства. Я конечно же поздравляю ее с юбилеем и буду рада, если мои слова дойдут до ее сердца", – обратилась к Алле Пугачевой Лера Кудрявцева.

Автор: Наталья Аряева24 апреля 2019, 12:02
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялась Лера Кудрявцева

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Пугачева мстит.ну-ну предсказуемо
1

Популярные темы форума

Политика

У побитого Порошенко отбирают самое дорогое
"Сошел с ума?": жена Зеленского отреагировала на его президентство
Володин: Выборы на Украине показали провал политики Порошенко
Лукашенко поплатился за дерзкий "наезд" на Зеленского

Шоу-бизнес

Кудрявцеву втянули в мерзкий скандал с шантажом и продажной любовью
Перебинтованная Пынзарь из "Дома-2" после операции вызвала оторопь
"Я уже никому не нужна": Ольга Ломоносова поставила на себе крест
"Очень противно": оголившая грудь певица Закирова шокировала народ

Проишествия

Жуткие кадры падения мотоциклиста с 15-метровой скалы
Миллиардер потерял троих детей при теракте на Шри-Ланке
"Экспертиза провалилась": Резонансное убийство москвички вызвало много вопросов
"Собора не будет": страшные причины пожара в Нотр-Дам-де-Пари

Lifestyle

В особняке в центре Москвы нашли замурованное в стену женское тело
Народный артист России умер после долгой борьбы с болезнью
Народная артистка экстренно госпитализирована в Москве
Ригу в третий раз закружит на Балтийском балу
Шоу-бизнес

Подробности страшного ДТП с певицей МакSим

Детали сообщила менеджер артистки
Шоу-бизнес

"Опасный пассажир": Басков о любовнике Лопыревой

"Золотой голос России" дал откровенное интервью
Шоу-бизнес

Маркл получила под дых накануне родов

Она тратит слишком много денег
Шоу-бизнес

Сенсационное признание молодой жены 88-летнего Краско: Он давно мечтал о разводе

Женщина полагает, что актер женился на ней, чтобы вызвать ревность

Гороскоп

Пугачева готовит побег после юбилея
Гороскоп на неделю
"Отыгранная карта": пьющего Порошенко похоронят в компромате
Совет на выходные

Фоторепортажи

Анна Семенович выставила напоказ большой живот
Шепелев представил новую пассию
Звезда реалити-шоу раскрыла секрет преображения после родов
Сексуальный Зеленский возбудил украинцев

Спорт

Взбешенный Овечкин побил соперника клюшкой (видео)
Тарасова взорвалась из-за стриптиза Медведевой
Загитова шокировала неожиданной выходкой на льду
"Стриптиз-шоу!": Медведева в латексном костюме навлекла на себя гнев

Регионы

Сделано заявление о подрыве Крымского моста
В небе под Нижним Новгородом заметили НЛО (видео)
Итальянец пытался перепрыгнуть разводящийся мост в Петербурге (видео)
Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru