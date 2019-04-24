Кудрявцеву втянули в мерзкий скандал с шантажом и продажной любовью
Андрей Разин написал разоблачительный пост о Лере Кудрявцевой, который, однако, вскоре удалил. Вот только некоторые СМИ успели сохранить копию у себя. Так, издание "7 Дней" опубликовало слова Андрея Разина о Лере Кудрявцевой.
Лидер группы "Ласковый май" дал понять, что ныне известная телеведущая начинала свою карьеру в качестве женщины легкого поведения. Будто бы во время гастролей Андрей Разин и прочие участники команды вызвали к себе в гостиницу девушек развлечься. Среди них оказалась якобы и Лера Кудрявцева.
"Это проститутка, которую наш барабанщик снял на одну ночь, который с ней переспал и она потом уехала за ним, и сказала, что, якобы, она от него беременна, шантажировала его", – цитирует Андрея Разина журнал. Интересно, что пока сама Лера Кудрявцева пока никак не отреагировала на слова артиста. А вот ее многочисленные поклонники негодуют и требуют публичных извинений за оскорбления.
Говорят, таким образом Андрей Разин защитил Аллу Пугачеву, которая крайне негативно отреагировала на выход нового выпуска шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион", посвященного юбилею Примадонны. В студии появились первый муж артистки Миколас Орбакас, ее экс-любовник Сергей Челобанов, бывшая сватья Елена Маликова и другие.
Однако Примадонне не понравилось, что в передаче обсуждались детали ее личной жизни. "Выскакивает красивая ведущая и как будто в помойке копается!" – пожаловалась артистка. Леры Кудрявцева быстро ответила Алле Пугачевой. Она расстроилась, что артистке не понравилась передача.
"Одного мы в ней не делали точно – не оскорбляли и не унижали. Поэтому, не скрою, меня немного расстроили слова Аллы Борисовны, которую я бесконечно уважаю и люблю с детства. Я конечно же поздравляю ее с юбилеем и буду рада, если мои слова дойдут до ее сердца", – обратилась к Алле Пугачевой Лера Кудрявцева.
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