Венцеслав из "Дома-2" сыграл свадьбу

Экс-участник реалити-шоу и его избранница расписались в Таганском ЗАГСе Москвы. Наряд невесты обошелся в 50 тысяч рублей. Венцеслав Венгржановский же предпочел черные брюки, лакированные ботинки и рубашку в китайском стиле.
Сразу же после объявления о помолвке звезда шоу "Дом-2" и его возлюбленная начали составлять список гостей. Сразу после росписи в ЗАГСе молодожены отправились гулять по столице, передает Starhit.ru.
Примечательно, что влюбленные планировали устроить фотосессию в музее на Таганке "Бункер-42", но из-за эпидемии коронавируса затею пришлось отменить.
Вечером гости Венцеслава Венгржановского и его невесты соберутся на банкет. Экс-участник телестройки лишь 19 марта познакомился с тещей. по его словам, они поладили.
Напомним, девушка получила предложение руки и сердца от Венцеслава Венгржановского около месяца назад. Жених признался, что перед предстоящей свадьбой очень нервничал. Для него этот брак стал вторым. Его первой женой была звезда "Дома-2" Екатерина Токарева.
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