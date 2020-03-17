Вскрылись детали предстоящей свадьбы Венцеслава Венгржановского из "Дома-2"

Мероприятие состоялось в одном из столичных баров под названием Nebar. Оно стало своего рода объединением мальчишника и девичника. Судя по всему, влюбленные настолько без ума друг от друга, что ни на секунду не могут расстаться.
Избранница Венцеслава Даша очень волнуется перед свадьбой. Оно и неудивительно, ведь это очень важное событие для любой девушки. Но девушка нашла способ снять стресс. Полночи она танцевала на барной стойке в мини-платье. Будущая супруга звезды телестройки настолько отдалась музыке, что ее жениху пришлось приложить немало усилий, чтобы усмирить ее.
На вечеринке побывал корреспондент издания Starhit. Ей удалось узнать подробности предстоящего торжества.
Как оказалось, организацией свадьбы занимается продюсер экс-участника "Дома-2" Диана Бичарова. Она также станет свидетельницей молодых. Компанию ей составит поющий стилист Роман Спектр.
Венцеслав и Дача отказались от пышного торжества. Они решили пригласить лишь свое ближайшее окружение, поэтому гостей будет не более 50-ти. Банкет пройдет в ресторане "БалконЪ" в Раменках.
"После ЗАГСа молодые поедут на фотосессию в "Бункер-42", расположенный на глубине 65 метров под землей", – поделилась Бичарова.
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