Венцеслав Венгржановский с гордостью представил свою невесту

Как стало известно изданию StarHit, Венцеслав и его спутница Дарья подали заявление в Таганский ЗАГС города Москвы. Свадьба назначена на 20 марта. Звезда "Дома-2" сделал предложение, согласно традициям – мужчина встал на одно колено и протянул девушке кольцо. Любопытно, что оно выполнено из белого золота. Стоимость украшения – 67 тысяч рублей.
Дарья согласилась выйти за Венцеслава не раздумывая. Помолвку они отметили в кругу друзей шампанским и красивым тортом, на котром были написаны имена помолвленных. Мужчина верит, что Даша – та самая девушка, которая изменит его жизнь. Далее в планах у Венцеслава составление списка гостей на свадьбу, а также мальчишник.
Напомним, что идиллия в отношениях Венгржановского и его невесты были не всегда. Ранее Даша говорила, что Венцеслав во время опьянения становится агрессивным, однако слухи о его алкоголизме были преувеличены.
Для экс-участника "Дома-2" это будет второй брак. В 2011 году он женился на Екатерине Токаревой, девушка также была звездой телестройки. Однако супруги развелись меньше чем через полгода. Причиной разлада в отношениях тогда стали многочисленные ссоры.
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