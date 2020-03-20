40-летняя любовница Шаляпина отписала ему четыре квартиры в Москве

Стало известно, что 40-летняя Татьяна Девис, живущая в Канаде, сделала своего возлюбленного обладателем сразу четырех столичных квартир. В общей сложности их стоимость равна 70 миллионам рублей.
По словам близкой подруги бизнесвумен, именно Шаляпин убедил избранницу приобрести недвижимость в Москве. И она, поверив ему на слово, решилась на сделку. Но кто бы мог подумать, что в мире объявят пандемию коронавируса. Теперь пассия Прохора просто-напросто не может прилететь в Россию.
В итоге Татьяна приняла решение временно оформить всю недвижимость на молодого любовника. "Я ей говорю, мол, ты еще можешь поплатиться за свою беспечность, но она никого не хочет слушать", – рассказала подруга миллионерши Виктория Пасечникова в беседе с корреспондентом "Комсомольской Правды".
Тем временем Девис уже перевела всю необходимую сумму для сделки на счет одного из московских банков. Документы купли-продажи квартир начали оформлять на имя Прохора.
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