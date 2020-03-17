"Получала удовольствие": Прохор Шаляпин рассказал о близости с Юлией Началовой

В годовщину смерти Юлии Началовой родные и близкие вспомнили о певице. Некоторые делают душевные посты в социальных сетях. Одним из друзей артистки был Прохор Шаляпин. В беседе с порталом Teleprogramma.pro певец рассказал, что его притягивало в Юлии и какие отношения были между ними.
Оказалось, Шаляпин и Началова были весьма тесно знакомы, они любили друг друга. Прохору нравилось ее отличное чувство юмора. Иногда Юлия в шутку могла сказать, что беременна от него, намекая на скандальные отношения Шаляпина с Копенкиной и Калашниковой. "Юля на все это смотрела <...> и получала искреннее удовольствие", – рассказал артист. Однако романтики не было между ними, знаменитости просто дружили.
Несмотря на жизнерадостность, Юлия казалось Прохору очень одинокой. В то же время артистка никогда не жаловалась на неудачи, была предана своему делу и шла только вперед. По мнению Шаляпина, Началова смогла бы добиться мировой известности, как Мэрайя Кэри.
Напомним, Юлии Началовой не стало 16 марта 2019 года. Причиной смерти стал сепсис.
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