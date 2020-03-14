"Бутылку в день": вскрылась правда о срыве Прохора Шаляпина

После отдыха, в котором Прохор Шаляпин себе ни в чем не отказывал, ему потребовалась экстренная помощь. Диетолог певца Надежда Шарк поделилась подробностями.
Оказывается, артист отправлял ей видеосообщения с жалобами на срыв во время круиза по Тихому океану. Прохор Шаляпин признавался, что ему очень плохо, что он много ест и пьет вина – почти бутылку в день.
По словам диетолога, в конце 2019 года исполнитель обратился к диетологу из-за лишнего веса. Тогда он весил 99,6 килограмма. За месяц певцу удалось сбросить 13 килограммов, сообщает Пятый канал. Однако всеядность в отпуске перечеркнула эти результаты.
Во время отдыха Прохор Шаляпин набрал восемь килограммов. Надежда Шарк была вынуждена посадить своего подопечного на строгую диету.
Как писали "Дни.ру", Прохор Шаляпин отдыхал с 40-летней бизнесвумен из Канады Татьяной на круизном лайнере Royal Princess. По некоторым данным, отдых обошелся паре в миллионы рублей. Поговаривают, что платила за все избранница певца.
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