Тотальный контроль: Тимати запрещает Решетовой самой выбирать одежду

Анастасия Решетова пожаловалась на избранника в своем инстаграм-аккаунте. В "Сторис" она опубликовала фото в боди, глубокое декольте которого открыло ее пышную грудь.
Возлюбленная рэпера Тимати призналась, что в таком виде он разрешает ходить ей только дома. Пост модель сопроводила смеющимся смайликом.
Напомним, что осенью 2019 года у рэпера Тимати и Анастасии Решетовой родился сын. Звездная пара назвала его Ратмиром. Ходили слухи, что певец выбрал такое имя наследнику в честь погибшего друга. Однако модель назвала это домыслом. Избранница музыканта подбирала имя так, чтобы оно сочеталось с фамилией и отчеством.
Как писали "Дни.ру", ранее Решетова в своем микроблоге рассказала о сложностях выбора помощницы. Оказалось, что няня, ухаживавшая за их с рэпером Тимати первенцем, не подчинялась приказам молодой матери и много на себя брала, пытаясь ее заменить.
Модель посоветовала молодым мамам внимательно подходить к выбору помощницы. По мнению возлюбленной рэпера Тимати, нужно тщательно проверять информацию из анкеты и устанавливать испытательный срок.
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