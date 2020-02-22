Решетова обнародовала правду о сыне от Тимати

Анастасия Решетова подарила Тимуру Юнсову, более известному как рэпер Тимати, наследника 16 октября минувшего, 2019 года. Когда стало известно, что мальчика назвали Ратмир, обыватели решили, что ребенка назвали в честь погибшего друга артиста.
Спустя четыре месяца после появления малыша Анастасия Решетова опровергла появившиеся домыслы. Модель рассказала, что подбирала имя к фамилии и отчеству. Не последнюю роль в выборе сыграло значение – ''Воин мира''. Манекенщица подчеркнула, что имя, хоть и похоже на восточное, имеет славянские корни.
"Также подумала о том, будет ли нравиться это имя девочкам. А я всегда на это обращала внимание..." – пошутила избранница рэпера Тимати.
Модель поведала также, что она и ее возлюбленный долго выбирали между двумя вариантами: Ратмиром и Тимуром. Пара долго советовалась перед тем, как оформить документы младенцу. После долгих размышлений молодые люди остановились на "Воине мира". О решении Анастасия Решетова не жалеет. По словам модели, им удалось избежать путаницы между отцом и сыном.
ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ
Популярные темы форума
Красавица Кристина оказывается баронесочка. Кто знал ?
Когда мы заживём красиво и по доброму ?
Россия уже не СССР ,и не она причастна к созданию советской власти ,а кто?
Межрасовые отношения
Кто помнит бабаевский шоколад? Какое было качество, какие обёртки для конфет и шоколада использовались?
В СССР всё было нормально!
Вместо Шепелева программу ведёт шепелявая Эвелина Бледенс. Час от часу не легче.
КТО ПОМНИТ БАБАЕВСКИЙ ШОКОЛАД? Продолжим интересную тему?
Форум - помойка
У Ивана Урганта дочка выходит замуж за чернокожего парня? Такая красивая девочка обалдеть.