"Много на себя брала": Решетова взашей выгнала желающую ее заменить няню

Анастасия Решетова в своем инстаграм-аккаунте рассказала о сложностях выбора помощницы. Оказалось, что первая женщина, ухаживающая за их с Тимати первенцем, не подчинялась приказам молодой матери.

Модель родила рэп-исполнителю сына в октябре прошлого года. Девушка недолго сидела в декрете и почти сразу вернулась к решению бизнес-вопросов. Именно поэтому она нуждалась в толковой прислуге, которая могла бы взять на себя часть обязанностей по уходу за малышом. Однако это оказалось не так просто.

"Наша первая няня слишком много брала на себя (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – рассказала о конфликтах с помощницей подруга Тимати. Как оказалось, женщина пыталась заменить малышу маму, а Анастасия не сразу это поняла в силу своей неопытности. Девушка пожаловалась, что помощница не подчинялась ее приказам и ухаживала за ребенком так, как считала нужным.

Как отметила Анастасия Решетова, она старается по максимуму ухаживать за ребенком – купает, переодевает, кормит и укладывает спать. Также девушка была бы не против брать ребенка с собой и по делам, однако из-за нестабильной эпидемиологической обстановки она не рискует. Модель отметила, что уже сменила няню, и новая ей нравится намного больше. Она готова доверить ей маленького Ратмира и со спокойной душой отправиться решать важные вопросы.

Девушка посоветовала молодым мамам внимательно подходить к выбору помощницы. Например, по мнению Решетовой, стоит более тщательно проверять информацию из анкеты и обязательно устанавливать испытательный срок.