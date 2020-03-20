Оскандалившаяся Ветлицкая подложила свинью Бондарчук

Когда-то Наталья Ветлицкая была признанной иконой стиля на отечественной эстраде. Певица выделялась не только неподражаемым тембром голоса, но неизменно эффектными нарядами и томными движениями на сцене. Говорят, артисткой были увлечены многие известные коллеги. Так, не секрет, что под ее чары подпали секс-символы нашей эстрады Женя Белоусов и Дмитрий Маликов.
В какой-то момент Наталья Ветлицкая вдруг пропала из поля видимости. Оказалось, артистка ждет ребенка. А после рождения дочери Ульяны певица и вовсе покинула страну, обосновавшись в Испании. Оттуда артистка публиковала на своей страничке в социальной сети "Фейсбук" различные посты, посвященные жизни в Испании и России, причем последней больше доставалось критических отзывов.
Потом, подчистив как следует свой аккаунт, Наталья Ветлицкая вдруг вернулась в Россию. Артистка захотела снова петь на сцене после долгих лет молчания. Певица отметилась в нескольких передачах на телевидении, выступила на концертах. Говорят, Ветлицкая должна была как минимум двум глянцевым журналам дать интервью, только в последний момент все срывалось.
А сейчас стало известно, что якобы от необязательной Натальи Ветлицкой пострадала ее приятельница Светлана Бондарчук. Будто бы еще зимой певица должна была появиться на обложке журнала, главным редактором которого является Светлана. Но в последний момент она на съемку не явилась, при этом отделавшись невнятными оправданиями. Говорят, точно таким же образом Ветлицкая поступила с журналами Tatler и Elle, отмечает "Экспресс газета".
Сейчас певица находится в Испании. На своей официальной страничке в социальной сети "Инстаграм" артистка постит видео и фото, на которых демонстрирует довольство и расслабленность.
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