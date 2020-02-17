"Обалдеть!": сообщившая о болезни Ветлицкая уехала из России

Наталья Ветлицкая, выступившая на нескольких концертных площадках в Москве, снова улетела в Испанию. Певица призналась, что заболела, но не теряет присутствия духа.

Наталья Ветлицкая спела на юбилейном концерте своего бывшего возлюбленного Дмитрия Маликова, а потом на грандиозном шоу Big Love Show. После этого артистка уехала обратно в Испанию. Певица призналась, что заболела. Специально для многочисленных поклонников Наталья Ветлицкая записала видеообращение.

"Всех приветствую. Надеюсь, у вас настроение хорошее. Говорить опять громко не могу, по другим причинам. Потому что простыла. Нос заложен, горло болит. Но все равно чувствую себя замечательно", – сообщила Ветлицкая, опубликовав видео на своей официальной страничке в социальной сети "Инстаграм", где показала голубое небо без единого облачка, пальмы, цветущую растительность и... лысых шпицев.

Наталья Ветлицкая призналась, что у нее разом облысели все собаки (у нее их пять), причем сама не знает, почему. В комментариях артистке кто-то посоветовал специальное средство, потому что, как выяснилось, не только у ее питомцев была такая проблема.

Позже артистка выложила еще один ролик. На нем певица запечатлела бегающую по дворику черную таксу. "Друзья мои, вы не поверите. Только вчера я кому-то из вас ответила, что у меня пять собак, и вот в 11 вечера пришла шестая. Обалдеть!.. Ну, что, приняли в стаю. Зовут ракета. Дочка вот решила себе такой подарок сделать", – рассказала довольная, судя по голосу, Наталья Ветлицкая. Интересно, что единственную наследницу – 15-летнюю Ульяну – артистка предпочитает не показывать заинтересованной общественности.

Между тем поклонники задаются вопросом, когда певица вернется в Россию. Некоторые предполагают, что нескоро. Такой вывод фанаты сделали из подписи, которую Наталья Ветлицкая оставила к одному из видео: "Каникулы".