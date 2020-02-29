Ветлицкая посоветовала набросившимся на нее россиянам обратиться к психиатру

Накануне исполнительница разместила на своей странице в "Инстаграме" отрывок ремейка на новую композицию. Музыку она сопроводила видеозаписью, на которой позирует в черном топе, куртке, расшитой блестками, тренировочных штанах и туфлях на шпильке.
Некоторые пользователи не оценили молодежный наряд Натальи Ветлицкой. Они призвали певицу сменить стилиста. "Вы, конечно, хороша, но одевают вас, конечно", "Фасон не очень", "Такую стройную, красивую женщину нарядить в эти шмотки... Просто уродуют Наталью с ее идеальной фигурой".
Артистка поспешила ответить всем недовольным. Звезда посоветовала одному недоброжелателю обратиться к психиатру, а другому – "подкачать верхнюю губу", чтобы выглядеть лучше, передает "7Дней".
Поклонники попросили Наталью Ветлицкую не обращать внимания на злопыхателей. "Да с ними нечего разговаривать, – обратился к артистке один из подписчиков, – Им делать, видимо, нечего. Живут скучной жизнью. Создают странички и пишут ересь всякую".
Напомним, после возвращения в Россию Наталья Ветлицкая выступила на концерте композитора Дмитрия Маликова, после чего появилась на мероприятии Big Love Show. Однако в середине февраля звезде пришлось вернуться в Испанию из-за болезни. "Нос заложен, горло болит", – пожаловалась она поклонникам.
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