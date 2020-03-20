Голый Кадыров бросился в омут из-за обнаруженного смертельного коронавируса

Звезда четвертого сезона вокального суперпроекта Первого канала "Голос" Эмиль Кадыров всегда был сторонником здорового образа жизни. Закаливание, правильное питание, физические нагрузки – певец знает, как продлить молодость тела и бодрость духа.
Сегодня все напуганы обнаруженной в Китае и распространившейся по миру смертельной коронавирусной инфекцией. Кадыров не остался в стороне. Он разделся догола, обернулся простыней и бросился в бочку с ледяной водой. Прямо в омут! "Нет коронавирусу!" – подписал артист смелое видео на свой странице в социальной сети "Инстаграм".
Поклонники пришли в восторг от увиденного. Как говорится, в здоровом теле – здоровый дух. В этой непростой ситуации важно сохранять оптимизм и светлые мысли. Кадыров уверен: с плохим настроением и депрессией помогает справиться не только купание в бочке, но и хорошая музыка.
Напомним, что Эмиль Кадыров родился 25 июня 1993 года в городе Баку. В Азербайджане на сегодняшний день коронавирус выявлен у 34 человек, десять из них выздоровели, один скончался. Среди зараженных есть гражданин России.
Президент республики Ильхам Алиев призвал граждан страны к ответственности в связи с коронавирусом. По словам президента, нарушившие правила социальной изоляции будут строго наказаны.
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