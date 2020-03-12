"Как обидно и больно": Рудковская взвыла из-за последствий коронавируса

Находящаяся на карантине Яна Рудковская, как и многие жители планеты, сильно расстроена стремительно распространяющимся коронавирусом и последствиями, которые за собой он влечет. Так, продюсер решила отреагировать на появившуюся недавно в СМИ новость об отмене Чемпионата мира по фигурному катанию.
Рудковская написала в своем телеграм-канале "Голубь мира", что очень переживает по этому поводу. Она пожалела спортсменок, которые шли к своей мечте и готовились выступить на соревнованиях. Продюсер также упомянула фигуристов Юдзуру Ханю и Нейтана Чена, противостояние которых она надеялась увидеть.
"Как обидно и больно. Знаю, как тяжело сейчас всем спортсменам! Посылаю им лучи поддержки и надеюсь, что все это скоро закончится", – высказалась Яна.
Кроме этого, Рудковская предположила, что не состоятся и Летние Олимпийские игры, которые должны пройти в июле-августе 2020 года в Токио.
Напомним, Яна Рудковская две недели находится на карантине после своей поездки в Париж на Неделю моды. Недавно она рассказывала о своем самочувствии и методах профилактики против коронавируса.
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