А король-то лысый! Пойманный без парика и грима Киркоров ошеломил народ

Издание "Царьград" обсуждает появившиеся в интернете снимки из повседневной жизни Филиппа Киркорова. На фотографиях видно, что на голове народного артиста России лысина. Это дает основание полагать – на светских мероприятиях, клипах, интервью и фотосессиях Филипп предстает в парике. Также на снимках Киркоров выглядит гораздо старше, на нем нет макияжа.
Пользователи Сети удивились сделанным снимкам, но понимающе к ним отнеслись, аргументируя это тем, что от старости никто не застрахован. Кроме того, артист использует не парик, а наращенные волосы, отметили некоторые.
"Может, ему пересадку волос сделали, по бокам у него волосы густые", "А когда ему не хочется носить накладку, носит бейсболку", – написали интернет-пользователи.
Недавно Филипп Киркоров подвергся критике за клип "Романы", где певец выступил в роли священнослужителя, а Екатерина Варнава – в роли прихожанки. Также некоторых возмутили откровенные танцы монашек.
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