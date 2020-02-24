"Низость": издевающегося над Варнавой Киркорова пристыдили

Народный артист опубликовал в личном микроблоге фотографию с участницей Comedy Woman. На снимке Екатерина Варнава лакает молоко из глубокой тарелки. "А у вас блинчики на молоке?", – поинтересовался у подписчиков Филипп Киркоров.
Многие поклонники сильно разозлились из-за дерзкой выходкой артиста. По их мнению, певец издевается над Екатериной Варнавой. "Что за извращение? Вообще стыд потеряли артисты. Язык напоказ, как животное лакает, низость. Фу", – написал один из пользователей. "Это что, особая пытка?", – спросил другой подписчик.
В комментариях под постом в "Инстаграме" также отметились и знаменитости. Однако их реакция оказалась не такой агрессивной. "Ловкий язычок Варнавы в действии", – подписала фотографию актриса Эвелина Бледанс. Композитор Игорь Крутой, в свою очередь, отметил, что кадр сильно рассмешил его.
Напомним, в День всех влюбленных Филипп Киркоров выпустил клип на новую песню "Романы". В ролике артист предстал в образе главы католической церкви, который испытывает влечение к прихожанке – ее роль исполнила Екатерина Варнава. Сразу после выхода клипа на артиста обрушилась волна критики: певца обвинили в богохульстве.
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