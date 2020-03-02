"Минуты полторы": звезда Comedy Club рассказала о своих сексуальных возможностях

Шоумен принял участие в программе "Ты не поверишь!" на НТВ. Александр Ревва уже 12 лет счастлив в браке с супругой Анжеликой. Вместе они воспитывают дочерей Алису и Амели, считаясь одной из самых гармоничных пор российского шоу-бизнеса.
По словам участника Comedy Club, жена является для него настоящим источником вдохновения. Артист признался, что старается удовлетворить Анжелику во всех сферах, в том числе и в сексе. По словам Александра Реввы, его рекорд восемь минут, а потом он сразу засыпает.
"Утром можно быстро – минуты полторы", – заявил юморист. Примечательно, что он намерен стать многодетным отцом. Александр Ревва давно мечтает о сыне.
Как писали "Дни.ру", шоумен с возлюбленной уже четыре раза сыграли свадьбу. В последний раз это случилось полтора месяца назад на Мальдивах. Супруги провели церемонию на пляже.
Напомним, что Александр Ревва познакомился с Анжеликой в 2004 году в Сочи. Пара встречалась три года, после чего артист сделал девушке предложение руки и сердца.
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