Александр Ревва в четвертый раз женился на одной и той же женщине

Кадрами с праздника шоумен поделился в "Инстаграм". На скромной церемонии, которая прошла на берегу океана, присутствовали дети супругов – дочери Алиса и Амели, а также регистратор и музыканты.
"Она решила сдаться, натанцеваться с ним, поцеловаться с ним и до утра остаться...", – подписал видео свадьбы Александр Ревва. В свою очередь Анжелика отметила в своем микроблоге: "Я стала твоей женой… уже в четвертый раз".
За звездную пару порадовались поклонники и друзья. "Красота!", "Сказка! поздравляю вас!", "Сохраните свое счастье на всю жизнь!", "Совет да любовь!", – отреагировали на важное событие фолловеры Александра Ревы.
В этом году шоумен и его супруга отметили 15-летие совместной жизни. Несмотря на приличный срок, пара продолжает демонстрировать идиллию в семейной жизни. Более того, периодически Александр Ревва и Анжелика повторно переживают эмоции от свадьбы и публично признаются друг другу в любви.
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