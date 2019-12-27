Александр Ревва получил неожиданную награду

Артиста пригласили на съемки новогоднего выпуска шоу "Лучше всех!" на Первом канале. Все потому, что хит Артура Пирожкова "Зацепила" победил в номинации "Лучшая детская песня года".
Создатели программы с размахов поставили специальный номер. Это была почти точная копия клипа Александра Ревы, сообщает Teleprogramma.pro. Пригласили 20 мальчиков, нарядив в белые костюмы с вышивкой, как у певца в ролике, также причесали и посадили на креслица в дворцовом бальном зале. В центре находился сам Александр Ревва.
Артист признался, что никогда бы не смог предположить, что его фанатами станут дети. В новогоднем выпуске "Лучше всех!" будет много звездных гостей и сюрпризов. Увидеть его можно будет 1 января в 18:35 на Первом канале.
Напомним, Александр Ревва – не только востребованный шоумен, но и прекрасный семьянин. Они с женой Анжеликой воспитывают двух дочерей – Алису и Амели. Пара считается одной из самых крепких и счастливых в российском шоу-бизнесе. Певец и модель состоят в браке с 2007 года. Их знакомство произошло в сочинском клубе в 2005-м году.
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