Распутная Семенович показала грудь Ревве на глазах у жены

Шоумен прибыл на мероприятие по случаю празднования дня рождения продюсера МУЗ-ТВ Николая Попова в компании жены Анжелики. Правда, распутную Анну это нисколько не смутило. В какой-то момент девушка вышла на сцену, чтобы устроить жаркие танцы. Вскоре к ней присоединились остальные звезды отечественного шоу-бизнеса.
Коллеги знаменитостей вскоре вернулись обратно на танцпол, но не Семенович. Она осталась рядом с Александром и начала делать певцу неприличные намеки. На кадрах видно, как эффектная блондинка вдруг начала ни с того ни с сего показывать шоумену грудь, отчего Ревва был несколько в шоке. Впрочем, такое поведение певицы не смогло повлиять на крепкий брак бывшего комедианта и его супруги, отмечает издание "7 дней".
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