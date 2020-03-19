Анфиса Чехова подверглась смертельной опасности

Телеведущая призналась, что не боится пандемии коронавируса. Более того, она старается изолировать своего сына.

На фоне распространения китайского вируса многие звезды, как отечественные, так и зарубежные, предпочли остаться дома на недельку-другую. Яна Рудковская после визита в Париж самоизолировалась, продолжая публиковать фотографии своих завтраков. Знаменитого продюсера поддерживает Ксения Бородина. Телеведущая и ее родные также ушли на карантин. Певица Алсу теперь всецело посвящает себя домашним делам. А вот Анфиса Чехова не стала менять свою жизнь даже на время, пишет Teleprogramma.pro.

Звезда заявила, что у нее хороший иммунитет, поэтому не боится никаких вирусных заболеваний. Также телеведущая не хочет прекращать работать. Необходимо продолжать зарабатывать деньги для семьи, считает она. Ведь Анфиса одна воспитывает подрастающего сына Соломона. К слову, ребенка она также не стала ограничивать. Мальчик спокойно гуляет по улице. Дома он занимается уроками, играет и смотрит мультики.

Причиной своего крепкого иммунитета Чехова называет отказ от сахара. Телеведущая старается не есть сладкое, поскольку уверена, что оно ослабляет защитную функцию организма.

Напомним, недавно Ирина Дубцова предпочла уйти на карантин лишь из-за своего страха быть зараженной. Певица не посещала никаких стран во время пандемии, однако все равно решила изолироваться и провести время с родными.