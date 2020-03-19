"Ползаю с сыном по всей квартире": звезда сериала "Мажор" спасается от коронавируса

Вынужденные выходные знаменитость посвящает сыну Платону. Спасаясь от коронавируса в петербургской квартире, Карина Разумовская придумывает интересные занятия для наследника.
"Вся работа приостановлена, и я сейчас ползаю с сыном по всей квартире, корчу рожицы и играю в "ку-ку". Но могу быть и серьезной, как на фото. А как проходит ваш карантин?" - написала звезда сериала "Мажор" в "Инстаграм".
Общаясь с комментаторами, Карина поведала, как в детстве играла с мамой. Разумовская и ее родительница делали кукол из картона. "Я заставляла ее еще кучу бумажной одежды для них мне нарисовать и вырезать", – поделилась светлыми воспоминаниями знаменитость. После этого актриса из сериала "Мажор" отметила, что старается все же выводить наследника на улицу.
Напомним, что Карина Разумовская замужем за одноклассником Егором Бурдиным. Влюбленные поженились в 2018-м. В июле 2019 года у пары родился сын Платон.
Отметим, что это второй брак звезды сериала "Мажор". В 2005-м актриса вышла замуж за коллегу по цеху Артема Карасева. Супруги прожили вместе шесть лет. Ходят слухи, что причиной развода стала зависть мужа к успеху Разумовской.
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