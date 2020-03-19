Беременна? Бузова спровоцировала новую волну слухов

Накануне в Сети появился новый ролик, в котором внимательные фанаты рассмотрели округлившийся животик артистки. На кадрах также видна увеличившаяся грудь Ольги.
Все это наталкивает фолловеров на мысль о беременности исполнительницы, ведь ранее светская львица неоднократно утверждала, что никогда не сделает пластическую операцию. Тогда единственным возможным вариантом, при котором так быстро и значительно увеличилась грудь, является предстоящее материнство.
"Так, стоп, а Ольга беременна?" – не стесняясь, спрашивают подписчики. Этот вопрос волнует всех и каждого, но Бузова никаких комментариев на этот счет не дает. Ее молчание еще больше раззадоривает любопытных поклонников.
Ранее Ольга заявила, что готова взять малыша из детского дома. Это произойдет, если она не забеременеет к 35 годам. Получается, у певицы есть всего год. Кто знает, возможно, в животе исполнительницы уже успела зародиться жизнь. Пока остается лишь ждать и внимательно следить за происходящим.
Популярные темы форума
Чего боится коронавирус?
Литтл биг отстой, провалят Евровидение
Пандемия это ,что?
Терешкова ,что сказала????
Что хорошего принес русский мир в донецк?
одиночество
Как справиться с собой ?
Путанила
А вы уже сходили в ашан?
Как провериться на корону и что делать. См. Вн.