Стало известно имя осужденного за кражу бриллиантов у Бузовой на 6 миллионов рублей

Рак у Анастасии Заворотнюк Гороскоп Форум Новости "Дом-2" Эксклюзив

Топ новостей

Собчак раскрыла неожиданную причину увольнения Шепелева
"Ситуация выходит из-под контроля": состояние Димы Билана ухудшилось
Отдых с миллионершей обернулся для Шаляпина больницей
"Нет места безголосой Бузовой": Пугачева выдвинула жесткое требование
Лера Кудрявцева рассказала об уходе молодого мужа
партнеры
Суббота
14 марта
Лента новостей
17:56
Аномальная погода "разбудила" пчел в Москве
17:49
"Начихал и сопли вытер": врачи заговорили об опасности коронавируса в магазинах
17:09
Технологии для бабушек: в России придумали необычное применение мусору
17:08
Найдена связь между увлечением гаджетами и курением
15:49
Летевший в Москву пассажирский самолет подал сигнал тревоги
14:26
Сделано заявление о разводе Джигана и Самойловой
14:16
"Первая стадия": Пригожин сделал заявление о коронавирусе
13:59
Собчак планирует оживить Началову в присутствии ее родителей
13:51
Малышева раскрыла элементарное средство от коронавируса
13:48
Глобальное потепление: из-за смертельной жары начнут страдать миллиарды людей
13:22
"Отключите зомбоящик": Мария Шукшина открыла россиянам правду о коронавирусе
13:15
"Стирает ему память": странная поза Соловьева рядом с украинцем вызвала недоумение
13:06
"Подражать не собираюсь": преемник Шепелева рассказал о будущем шоу "На самом деле"
13:05
Российского полицейского и его любовницу уволили за селфи с трупами в морге
12:46
"Потерял близкого человека": коронавирус поразил Криштиану Роналду
12:43
Обычные опасны: кардиолог рассказал о правильном выборе градусника
12:33
"Не знаю, что будет": Самойлова прервала молчание после инцидента с Джиганом
12:17
"Думала, это манекен": Пригожин с "мертвым" лицом вызвал оторопь
12:15
Мишустин забрался на чердак больницы после жалоб врачей
11:46
Звездная паника: коронавирус добрался до Кудрявцевой и Бородиной
11:25
"Долг матери": Самойлову поддержали в желании лишить Джигана родительских прав
11:24
Ведущая Первого канала не может вернуться домой из-за коронавируса
11:20
"Мы были в аду": Little Big откровенно об участии в "Евровидении"
10:55
Боне грозит тюремный срок за пропаганду наркотиков в эфире у Малахова
10:43
Собянин ввел особый режим в Москве из-за коронавируса
10:35
Дочери Успенской предложили крупную сумму за клевету о матери
10:33
"Круто, молодцы!": Валерия с энтузиазмом поддержала Little Big перед "Евровидением"
06:28
"Рваная душа": Прилучный намекнул на участие в шоу "Холостяк" после развода с Муцениеце
04:37
"Бутылку в день": вскрылась правда о срыве Шаляпина
02:25
"Произошло обострение": Бузова довела себя до больничной койки
00:17
Принц Чарльз дважды прилюдно оконфузился
21:58
В Петербурге во вскрытой квартире обнаружили труп
21:53
Заговор против Путина: названа сенсационная причина появления коронавируса
21:50
В результате перестрелки в ингушском селе погиб человек
21:32
Появилось сообщение о минировании вылетевшего из Москвы самолета
21:22
Под Петербургом электричка насмерть сбила пенсионера
20:58
Остановить невозможно: сделано ужасающее заявление о коронавирусе в Европе
20:57
В Челябинске скончалась избитая женщина-дворник
20:07
Дворы Уфы превратились в бассейны из-за нехватки спецтехники
20:06
Гороскоп на выходные
19:36
У Божены Рынской родилась дочь
19:13
В Венесуэле зафиксировали первые случаи заболевания коронавирусом
19:01
Брошенная приемная дочь Понаровской не хочет ничего слышать о звездной матери
18:46
Лукашенко сделал важное заявление о борьбе с коронавирусом
18:41
"Это госизмена": украинцы в ужасе от новых минских соглашений
18:01
Коронавирус добрался до Петросяна
18:00
"Что они там будут показывать?": известный музыкант прошелся по Little Big перед "Евровидением"
17:33
Успенская: Валерия прилюдно послала Собчак
17:23
СМИ: президент Бразилии заразился коронавирусом
16:48
Дочь сообщила об изменении состояния Заворотнюк и будущем ребенке
16:46
Совет на выходные 14-15 марта 2020 года
16:24
"Срамота": оголившуюся Варнаву распекли за бесстыдство
16:23
Группа Little Big представила неожиданную песню на конкурс "Евровидение"
16:11
В России за сутки появились 11 новых заболевших коронавирусом
16:09
В кинотеатре "Октябрь" состоится эксклюзивная премьера триллера "Приди ко мне"
16:03
Джиган объявился после сенсационных откровений Оксаны Самойловой
15:59
"Некоторым людям нравится страдать": Такшина из "Не родись красивой" об отношениях с экс-мужем Антипенко
15:56
Загнанный в угол Зеленский пошел на уступки Путину
15:56
Россиян призвали дезинфицировать телефоны во избежание заражения коронавирусом
15:52
"Ничего такого": Варнава плюнула в народ после съемок в богохульном клипе Киркорова
15:40
74-летний Якубович решился на смелый эксперимент
14:57
"Коробит": Путин прокомментировал многомиллионные зарплаты топ-менеджеров
14:52
Есть пострадавшие: жуткий ураган разрушает Москву
14:32
Андреева с Первого канала обвинила телевидение в бедах россиян
14:28
Кремль выступил с важным заявлением о Путине и коронавирусе
14:20
Проблемы с головой оказались причиной бесплодия у женщин
14:20
Расставшийся с Муцениеце Прилучный шокировал окровавленным лицом
14:13
Стало известно о порочной связи Дмитрия Маликова со звездой сериала "Магомаев" Ириной Антоненко
14:13
Ушедшего с Первого канала Шепелева заметили в клубе для женщин
13:35
Мощный ураган в Москве начал убивать людей
13:27
Логово каннибалов: прошедшая тайный обряд в Перу Боня предостерегла народ
13:23
Шукшина рассказала об аутизме после появления маленького внука
13:18
"Я лежу под простынкой": показавшая бюст Зудина о съемках в эротических сценах
13:17
Инстасамка занималась сексом с мужчиной 11 часов подряд
12:30
Молодая жена Петросяна выставила напоказ аппетитную грудь
12:25
Врачи сообщили о новой "эпидемии" в России
12:16
Привыкли к бесплатному: Жигунов приложил россиян
12:16
Билан забрал ребенка у страдающей от коронавируса Рудковской
11:47
"Дикое удовольствие": звезда сериалов "Кухня" и "Корни" Богатырев избавляется от тревог
11:45
15 лет сторожит могилы хозяев: в России нашли самого верного пса
11:19
Уставшая Орбакайте решилась показать себя без прически и макияжа
10:55
"Паника сметает и сносит все человеческое": Кяро о коронавирусе и съемках "Эпидемии"
10:37
Доктор Мясников назвал способы защититься от вирусов без лекарств
10:35
Куда сходить в Москве: афиша на неделю
10:33
Роспотребнадзор дал россиянам советы по улучшению сна
10:28
Отец звездной блогерши Инстасамки обвинил дочь в воровстве
10:19
В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности
10:01
Россия закрыла границы для итальянцев из-за коронавируса
09:47
Беременна или поправилась? Кудрявцева показала округлившийся живот
09:43
Премьера Канады отправили на карантин из-за подхватившей коронавирус жены
09:27
Российские работодатели не поддержали штрафы за курение
09:09
Размах эпидемии коронавируса во Франции привел Макрона в ужас
09:06
ВОЗ назвала способ остановить пандемию коронавируса уже к лету
09:02
Ведущая Первого канала откровенно о жизни с особенным ребенком: Нельзя опускать руки
08:48
"Нулевой пациент": в Китае нашли первого заразившегося коронавирусом
08:39
Проснулись раньше времени: названы самые опасные виды клещей
08:34
"Полное ***": песня Little Big для "Евровидения" вызвала отвращение
08:24
Не Варум: счастливый Агутин обнародовал фото любимой женщины
08:22
Ученые обнаружили неожиданную пользу сидения на корточках
07:58
Нефть утянула рубль за собой на дно
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Военный эксперт оценил ход перевооружения армии и флота России
Mercedes GLC 300: Весна начинается здесь
Не нефть и газ: Володин назвал главное преимущество России
"У меня на руках": Ляйсан Утяшева рассказала о смерти матери
Борисов сорвался на наследницу Мордюковой в эфире "Пусть говорят"
Мать показала разбитого инсультом молодого актера Янина
Шоу-бизнес

Стало известно имя осужденного за кражу бриллиантов у Бузовой на 6 миллионов рублей

СМИ узнали имя мужчины, который ограбил квартиру матери Ольги Бузовой. Однако осужденный отрицает свою вину.
прочитано 195 раз

В 2018 году в квартиру матери Ольги Бузовой Ирины Александровны ворвался неизвестный и украл имущество на шесть миллионов рублей. В основном, под руку грабителю попались драгоценности и брендовые вещи. Также он унес из жилища 9 тысяч евро и 10 тысяч долларов. Спустя полгода правоохранители нашли мужчину, которого подозревали в целой серии таких краж. В итоге его осудили, в том числе и за кражу квартиры Ирины Александровны.

ПО ТЕМЕ

"Произошло обострение": Бузова довела себя до больничной койки

"Какой кошмар!": народ в ужасе от изменившегося до неузнаваемости лица Бузовой

 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Владимир Жаворонок (так зовут обвиненного) не отрицает, что был причастен к множествам грабежей, однако он не признает вину по делу о краже у Бузовой. Но насчет этого у следователей есть одно из доказательств. Они нашли в телефоне Владимира фотографию драгоценностей якобы принадлежащие поп-диве и ее матери. Жаворонок же уверяет, что на фото подделка, которую некогда покупал для своей жены. Его слова позже подтвердила независимая экспертиза. 

За вора переживает и его друг. Мужчина уверен, что на Владимир не причастен к этому грабежу. Мол, у него есть даже алиби для товарища. Однако известно, что повторную просьбу виновного убрать его из этого дела суд отклонил.

Автор: 14 марта 2020, 16:25

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

СМИ: Владимир Путин назвал имя преемника
Путин неожиданным решением поставил крест на мечте украинцев
Экстренная эвакуация: сообщается о бегстве Порошенко с Украины
Захарова спустила итальянцев с небес на землю после призыва не ездить в Россию из-за коронавируса

Шоу-бизнес

У Божены Рынской родилась дочь
Брошенная приемная дочь Понаровской не хочет ничего слышать о звездной матери
Коронавирус добрался до Петросяна
"Что они там будут показывать?": известный музыкант прошелся по Little Big перед "Евровидением"

Проишествия

"Я рассыпаюсь": блогер-фармацевт пишет погибшему из-за банной вечеринки мужу
Саранский маньяк-убийца решил очистить мир от "грешных" женщин
Бил руками и ногами: в Москве сосед напал на гея-блогера и его друга
Папу Римского сразила болезнь после выхода на публику

Lifestyle

Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
В театре Миронова несовершеннолетний покончил с собой из-за неразделенной любви к парню
Японский пианист открыл способ воздействия на здоровье зрителей
Мачеха ест гамбургеры, а Золушка смотрит телевизор: любимую сказку переписали на новый лад
Шоу-бизнес

Дочери Успенской предложили крупную сумму за клевету о матери

Наследнице звезды шансона предлагают большие деньги
Шоу-бизнес

Дочь Гузеевой изменилась до неузнаваемости после нервного срыва

Ольга Бухарова сделала короткую стрижку
Шоу-бизнес

Джиган объявился после сенсационных откровений Оксаны Самойловой

Рэпер рассказал о своем состоянии
Сериалы

"Некоторым людям нравится страдать": Такшина из "Не родись красивой" об отношениях с экс-мужем Антипенко

Звезды были вместе шесть лет

Гороскоп

Гороскоп на выходные
Совет на выходные 14-15 марта 2020 года
Гороскоп на сегодня, 12 марта
Гороскоп на сегодня, 11 марта

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Такой губошлеп": Тихонов назвал Губерниева позором журналистики
Медведева упала духом из-за роковой неудачи
В Москве без вести пропал знаменитый фигурист
Делает четверной тулуп: ушедшей Загитовой нашли замену

Регионы

Вдобавок к коронавирусу: в России зафиксирована вспышка опасной инфекции
Новый Шелковый путь: Руслан Байсаров построит железную дорогу в Тыве
"Больше никогда в жизни": люди отказываются от поездов через Крымский мост
Россиянам придумали новый налог: кому придется заплатить
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+