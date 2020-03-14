Стало известно имя осужденного за кражу бриллиантов у Бузовой на 6 миллионов рублей

В 2018 году в квартиру матери Ольги Бузовой Ирины Александровны ворвался неизвестный и украл имущество на шесть миллионов рублей. В основном, под руку грабителю попались драгоценности и брендовые вещи. Также он унес из жилища 9 тысяч евро и 10 тысяч долларов. Спустя полгода правоохранители нашли мужчину, которого подозревали в целой серии таких краж. В итоге его осудили, в том числе и за кражу квартиры Ирины Александровны.
Владимир Жаворонок (так зовут обвиненного) не отрицает, что был причастен к множествам грабежей, однако он не признает вину по делу о краже у Бузовой. Но насчет этого у следователей есть одно из доказательств. Они нашли в телефоне Владимира фотографию драгоценностей якобы принадлежащие поп-диве и ее матери. Жаворонок же уверяет, что на фото подделка, которую некогда покупал для своей жены. Его слова позже подтвердила независимая экспертиза.
За вора переживает и его друг. Мужчина уверен, что на Владимир не причастен к этому грабежу. Мол, у него есть даже алиби для товарища. Однако известно, что повторную просьбу виновного убрать его из этого дела суд отклонил.
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