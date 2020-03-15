"Похвастаться больше нечем": ненакрашенную Бузову в трусах закидали камнями

Ольга Бузова является не только одной из самых известных представительниц российского шоу-бизнеса, но и одним из наиболее ненавистных медийных лиц. Певице часто достается за ее эпатажные выходки. Звезда в очередной раз не оставила общественность равнодушной.
Бузова обнародовала в "Инстаграм" видео, на котором предстала с огромным количеством цветов. Артистку одарили букетами жители Вологды на зрелищном выступлении.
Звезда не упустила возможность попозировать в трусиках по такому поводу. Внешний вид Ольги оценили далеко не все. Большинство пользователей Сети принялись критиковать знаменитость за излишнюю откровенность. "Похвастаться больше нечем", – заявил один из недовольных комментаторов.
Ранее сообщалось, что во время пребывания в Вологде Бузову подвело здоровье. Артистка пожаловалась, что не может встать с кровати.
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