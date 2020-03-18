Шокирующее признание расплывшейся Семенович: Я алкоголик

Анна Семенович считается одной из самых сексапильных представительниц отечественного шоу-бизнеса. В беседе с блогером Денисом Ковальским она оказалась еще и чрезвычайно раскрепощенной.

Так, Анна Семенович призналась, что будучи в Нидерландах попробовала легкие наркотики. А еще оказалось, что артистка весьма неравнодушна к вину. "Я алкоголик, винный алкоголик", – со смехом заявила фигуристка. Она даже рассказала историю, как однажды перебрала со спиртным и поцеловала взасос прославленную теннисистку Анастасию Мыскину. Впрочем, оговорилась Семенович, это была только шутка, а на самом деле ей нравятся мужчины.

Кстати, говоря о представителях противоположного пола, артистка затронула тему отношений. Так, Анна высказала мысль о том, что нужно немедленно рвать с мужчиной, если роман изжил себя. "Я умею вовремя уходить и закрывать дверь. Если ты понимаешь, что у тебя отношения с мужчиной исчерпаны, он тебя не вставляет, не штырит, ты его не хочешь сексуально..." – развила мысль Семенович.

Она убеждена, что если продолжать тянуть опостылевшие отношения, можно упустить по-настоящему интересного мужчину. Анна Семенович высказала мнение о том, что когда закрывается одна дверь, всегда открывается другая.

Певица прославилась не только благодаря достижениям в спорте, но и выступлениями в коллективе "Блестящие". Там она демонстрировала великолепную форму. Сейчас Анна не скрывает, что сильно поправилась по сравнению с тем, что было, однако не унывает. Семенович убеждена, что нужно принимать себя со всеми недостатками и достоинствами.

В качестве примера она представила собственную большую грудь, которая является ее визитной карточкой. Ранее в интервью Аня призналась, что у нее гигантомастия, она даже делала операцию по ее уменьшению. А сейчас просто смирилась с ее размерами. Она даже не мешает ей спать.