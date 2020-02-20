Анна Семенович рассекретила партнера в постели (видео)

В "Инстаграм" исполнительница ответила на вопросы почитателей. Чаще всего фолловеры интересуются личной жизнью Анны Семенович. У звезды спросили, с кем она спит. Звезда с негодованием отметила, что не понимает, почему людей интересует именно это.
"С мягким очаровательным мишкой", – приводит слова знаменитости Пятый канал. Отметим, что артистка тщательно скрывает свою личную жизнь, поэтому достоверной информации о ее романтических отношениях практически нет.
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