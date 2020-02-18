"Синдром слепой свиньи": располневшей Семенович открыли правду

Светская сплетница Лена Миро неустанно продолжает комментировать выходки отечественных и зарубежных звезд. На этот раз объектом ее обсуждения стала певица Анна Семенович, которую не так давно народ "заклевал" за лишний вес.
Блогер присоединилась к единомышленникам и даже дала певице определение.
"Психологическое состояние Анны Семенович я называю синдромом слепой свиньи <...> Откровенно толстая баба с приличными жировыми отложениями в области подбородка и не только", – написала Миро у себя в микроблоге.
Такой диагноз, по мнению Миро, бывает у располневших женщин, которые раньше были стройными и теперь отказываются считать себя толстыми.
Чтобы подтвердить свои высказывания, блогер разместила свежие фотографии певицы, где у нее видны "три подбородка". Следом Миро опубликовала снимок Семенович 20-летней давности, где она выглядит стройной и подтянутой.
Как рассказывает сама Анна, она набирает по три-четыре килограмма после отпуска и тут же устраивает себе занятия спортом. Но певица не считает, что у нее серьезные проблемы с лишним весом и нередко злится на нападки хейтеров.
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