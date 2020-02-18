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"Синдром слепой свиньи": располневшей Семенович открыли правду

Анна Семенович. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Блогер Лена Миро резко высказалась о лишнем весе Анны Семенович. Она даже поставила певице диагноз.
прочитано 519 раз

Светская сплетница Лена Миро неустанно продолжает комментировать выходки отечественных и зарубежных звезд. На этот раз объектом ее обсуждения стала певица Анна Семенович, которую не так давно народ "заклевал" за лишний вес. 

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 Анна Григорьевна Семенович

Анна Григорьевна Семенович певица, актриса

Блогер присоединилась к единомышленникам и даже дала певице определение. 

"Психологическое состояние Анны Семенович я называю синдромом слепой свиньи <...> Откровенно толстая баба с приличными жировыми отложениями в области подбородка и не только", – написала Миро у себя в микроблоге.

Такой диагноз, по мнению Миро, бывает у располневших женщин, которые раньше были стройными и теперь отказываются считать себя толстыми. 

Чтобы подтвердить свои высказывания, блогер разместила свежие фотографии певицы, где у нее видны "три подбородка". Следом Миро опубликовала снимок Семенович 20-летней давности, где она выглядит стройной и подтянутой.

Как рассказывает сама Анна, она набирает по три-четыре килограмма после отпуска и тут же устраивает себе занятия спортом. Но певица не считает, что у нее серьезные проблемы с лишним весом и нередко злится на нападки хейтеров. 

Автор: 18 февраля 2020, 18:10

комментарии

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Аня- красивая женщина с формами!!!!
1

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