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"Это ужасная история": заговорившая о беременности от Галкина Барановская показала живот

Максим Галкин и Юлия Барановская. Фото: Дни.ру
Юлия Барановская высказалась о работе и личной жизни. Ведущая Первого канала высказалась о новом шоу Ксении Собчак и прокомментировала слухи, что ждет ребенка от Максима Галкина.
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Юлия Барановская приняла участие в программе "Люди говорят с Лаурой Джугелия". Ведущая застала ее во время подготовки для съемок новых выпусков шоу "Мужское/Женское", которое Юлия Барановская ведет вместе с Александром Гордоном. К слову, Александр теперь стал лицом другого проекта Первого канала – программы "Док Ток". Примечательно, что эту передачу он ведет по очереди с Ксенией Собчак.

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Юлия Геннадьевна Барановская Телеведущая

"Я знала об этом очень давно. Ну, естественно, от Сашши, потому что помимо того, что мы работаем с Сашей в кадре, у нас прекрасные отношения в жизни. Я отношусь к этому как к новой Сашиной истории, которую, как я считаю, он 100% должен делать. Потому что ну очень много в копилочке Александра Гордона сидит, и пусть это уже все увидят", – высказала свое мнение Юлия Барановская.

Зашла речь о слухах, которые то и дело муссируются в Сети. Например, что телеведущая ждет ребенка. Причем от шоумена Максима Галкина. "Я уже два года беременна. И писали еще, что...Это ужасная история, просто препротивнейшая, мне самой было стыдно за это, за то, что они пишут... От Галкина беременна, еще что-то..." – призналась ведущая.

Юлия Барановская развила тему. "И когда ты приезжаешь куда-то в глубинку, а я же езжу в командировки, и я прям видела, как смотрят. Я говорила: "Ребят, ну вот, смотрите", – с этими словами телеведущая продемонстрировала свой плоский живот.

Ранее Юлия Барановская была одной из ведущих шоу "Бабий бунт". Однако вскоре эту передачу закрыли. Примечательно, что на шоу ее коллегой была звезда "Дома-2" Ольга Бузова. В одном из выпусков Оля закатила истерику, пожаловавшись, что ей не дают и слова сказать. "Почему не пошел проект, я не знаю. Это вопрос к руководству", – коротко сказала Барановская.

"Если ты сидишь на проекте, где пять человек, ты определись: ты за себя топишь или за проект. Но я думаю, что как бы ну, таким ярким личностям, которые привыкли к индивидуальному вниманию, у кого есть собственный большой ресурс в виде, там, "Инстаграм", наверно, это сложно. Потому что когда ты привык, что наблюдают только за тобой, ну как бы работать в команде, наверное, непросто", – рассудила Юлия Барановская.

"Из-за этого, в принципе, и была та ссора, когда Оля ушла из студии. Но на самом деле мы помирились, она на следующий день с цветами приехала", – высказалась о конфликте с Ольгой Бузовой ведущая.

Автор: 26 февраля 2020, 12:15
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