Голый Дмитрий Шепелев "засветился" на Первом канале

13 марта в эфир вышел новый выпуск юмористической программы на Первом канале "Вечерний Ургант". Иван высмеял недавно опубликованный в инстаграм-аккаунте снимок Дмитрия.
К слову, на фото вдовец запечатлен полностью обнаженным в душевой кабине. Но видно лишь очертание его силуэта, так как стекла запотели от горячего пара.
Спустя пару дней Шепелев решил отреагировать на колкий юмор Урганта. "Ну вот, стоило раздеться – и снова на Первом", – иронично отметил телеведущий в своем микроблоге.
Напомним, в прошлом месяце Дмитрий ошарашил народ неожиданным заявлением. Он ушел с федерального канала. С чем это связано, для многих остается загадкой. Впрочем, как и то, где вдовец работает сейчас.
Тем не менее Шепелев уверяет фанатов, что это было не спонтанным, а взвешенным решением. По его словам, он прислушивается к себе, поэтому сделал то, что считал нужным.
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