Ушедшего с Первого канала Шепелева заметили в клубе для женщин

Известный телеведущий Дмитрий Шепелев слишком часто стал находиться в окружении только одних женщин. Недавно он посетил тематический клуб.

Личная жизнь Дмитрия Шепелева находится под пристальным вниманием поклонников уже больше десяти лет. Его отношения с Жанной Фриске восхищали общественность, на пару не могли налюбоваться. После смерти избранницы телеведущий несколько лет был одинок. Скорее всего, скорбь и семейные проблемы отвлекали его от личной жизни. Однако позже Дмитрий стал чувствовать себя счастливее. В 2017 году он познакомился с архитектором Екатериной Тулуповой благодаря дружбе сына телеведущего с его дочерью. Их дети ходят в один детский сад. У пары завязались романтические отношения, которые привели к совместному проживанию.

После ухода с Первого канала в феврале 2020 года Шепелев отправился в Италию. В своем инстаграм-аккаунте он признался подписчикам, что очень хочет остаться там жить. СМИ заговорили о скорой свадьбе телеведущего в Тоскане. Ходил слух о том, что мужчина присматривает в Италии особняк.

Но многие не верят этой информации, поскольку и у Шепелева, и у Тулуповой работа в Москве. К слову, Екатерина имеет довольно прибыльный доход от бизнеса в сфере декора помещений. Также девушка является одним из автором проекта ZAVTRAK.club. Это женский клуб, где обсуждают преимущественно литературу. Ведущим таких встреч выступает Дмитрий Шепелев. Об этом свидетельствуют фотографии, которые публикует он и его возлюбленная в инстаграм-аккаунтах. В недавней публикации Шепелев рассказал, что провел уже вторую такую встречу.

Невольно возникает вопрос: не боится ли Екатерина приводить избранника в компанию, где находятся лишь одни женщины? К чему это приведет, покажет время. Но, судя по публикациям, Дмитрий чувствует себя на таких встречах более чем комфортно.