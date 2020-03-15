Незнакомая женщина обратилась к безработному Шепелеву по поводу гинекологии

Дмитрий Шепелев посетовал в своем "Инстаграм" на то, что его перестали узнавать после ухода с Первого канала. С телеведущим стали приключаться странные истории.
Так, например, однажды во время отдыха на горнолыжном курорте к Дмитрию подошел мужчина преклонного возраста и попросил помочь застегнуть обувь. Добродушный Шепелев отозвался на просьбу, хотя и признался, что подобный случай его удивил.
Когда отец ребенка Жанны Фриске вернулся в Москву, с ним произошел схожий казус. К Дмитрию обратилась незнакомая женщина, которая искала дорогу к ближайшей гинекологии. Ведущий с долей иронии отменил, что именно так и произошла его трансформация из медийного лица в рядового москвича.
Ранее сообщалось о том, что Дмитрий Шепелев все чаще стал появляться в окружении женщин. При этом избранница телеведущая, судя по всему, не ревнует одного из самых желанных мужчин российского телевидения к другим представительницам прекрасного пола.
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