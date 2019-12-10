Любовь Толкалина заткнула рты злопыхателям

Теперь артистка решила опровергнуть этот факт. По ее словам, между ней и Брайаном Финнеганом, у которого есть маленькая дочь, ничего нет.
"Перестаньте вы лезть, куда вас не приглашали! Мы тут хохочем в голос… Мой друг Саймон Басс и Брайан Финнеган – два совершенно непохожих друг на друга человека. И живут в разных странах! У Саймона взрослые дети живут в разных странах", – заявила актриса на своей странице в "Инстаграме".
Многие не согласились с позицией звезды. Фолловеры отметили, что Любовь – публичная личность, поэтому стоит быть более открытой. Неудивительно, что всем интересна ее личная жизнь.
"Почему Вы честно и прямо не напишите, кто Ваш мужчина?! Вы публичная личность и должны быть готовы у тому, что Ваша жизнь на показ", – подчеркнул пользователь Сети.
Нашлись и те, кто поддержал право Толкалиной на сохранение тайны о своих романах. Несмотря на то что она звезда, в первую очередь Любовь – человек, имеющий право на частную жизнь, сообщает Пятый канал.
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