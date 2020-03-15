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Любовь Толкалина показала обнаженную грудь

Любовь Толкалина. Alexander Keltik / Russian Look
Любовь Толкалина решила удивить поклонников смелыми снимками. Кадры получились очень красивым.
прочитано 240 раз

Любовь Толкалина даже в 42 года может похвастаться своей красотой и сексуальностью. В личном инстаграм-аккаунте актриса часто публикует по-настоящему искусные фотографии. Даже селфи звезды иногда выглядят необычными. На этот раз улыбчивая Толкалина решила разнообразить свой контент и продемонстрировала всю красоту своего тела.

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Любовь Николаевна Толкалина

Любовь Николаевна Толкалина актриса

15 марта знаменитость опубликовала сразу пять роскошных снимков с одной фотосессии. На них звезда предстала на неком побережье в белых шортах и рубашке. Любовь расстегнула ее полностью и обнажила грудь. За пару часов публикация собрала 16 тысяч лайков, что говорит о небольшой заинтересованности поклонников (у Толкалиной полмиллиона подписчиков). Они иногда критикуют актрису за чрезмерную откровенность. Может, поэтому звезда отключила комментарии под данной публикацией.

Избранник Толкалиной, скорее всего, не против таких снимков. На протяжении четырех лет она находится в отношениях с британским композитором, которого зовут Саймон. Известно, что пара пока не готова сыграть свадьбу, в отличие от дочери актрисы. 18-летняя Мария хочет выйти замуж за 26-летнего возлюбленного.

Автор: 15 марта 2020, 22:06

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