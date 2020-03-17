Остается молиться: врачи спасают главу Большого театра от коронавируса

Утром 17 марта на сайте Большого театра появилось сообщение. "Выполняя указ мэра Москвы, вводящий меры по предотвращению распространения коронавируса, Большой театр отменяет свои спектакли и концерты, которые должны были состояться в период с 17 марта по 10 апреля. Информация о порядке возврата билетов будет размещена позднее". Но, как оказалось, ситуация на главной сцене страны оказалась хуже, чем предполагалось.



прочитано 1575 раз