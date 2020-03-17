"Боятся шумихи и огласки": Кравец рассекретила скрывающих коронавирус звезд

Коронавирус не щадит никого – ни богатых ни бедных, ни знаменитых ни рядовых, ни китайцев ни итальянцев. Другое дело, что не все знают о страшном диагнозе. А многие знающие скрывают его, чтобы не стать в глазах окружающих прокаженным. Проживающая на элитном Рублево-Успенском шоссе певица, актриса и модель Алена Кравец знакома с такими людьми.

прочитано 1262 раза